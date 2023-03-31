В Агентстве господдержки НПО состоялось мероприятие, посвященное Дню геноцида азербайджанцев (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Агентстве государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное Дню геноцида азербайджанцев.

Как сообщает в пятницу Trend, мероприятие было открыто членом Наблюдательного совета Агентства Зауром Ибрагимовым.

Заур Ибрагимов проинформировал о геноциде, совершенном армянами в период с 30 марта по 3 апреля 1918 года в Баку, Шамахе, Губе, Хачмазе, Лянкяране, Гаджигабуле, Сальяне, Зангезуре, Карабахе, Нахчыване и других регионах Азербайджана.

Он отметил, великий лидер Гейдар Алиев 26 марта 1998 года подписал распоряжение об объявлении 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев.

Ибрагимов добавил, что ежегодно в разных странах мира в преддверии годовщины геноцида организуются различные мероприятия, и подчеркнул, что армяне убили десятки тысяч азербайджанцев за их национальную принадлежность.

Представители неправительственных организаций Мирали Гусейнов, Насиман Ягублу, Фаиг Исмаилов, Тофиг Ализаде, принявшие участие в мероприятии, проинформировали о геноциде, совершенном армянами в отношении азербайджанцев.

Представители НПО отметили важность обращения с заявлениями в международные организации от имени НПО, действующих в Азербайджане.

По окончании мероприятия было озвучено заявление.