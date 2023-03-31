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Участие сборной Азербайджана в соревновании в Ереване пока не подтверждено – Федерация (Эксклюзив) (ДОПОЛНЕНО)

Общество Материалы 31 марта 2023 16:42 (UTC +04:00)

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:09)

БАКУ /Trend/ - Федерация тяжелой атлетики Азербайджана внесла ясность в информацию об участии сборной страны по тяжелой атлетике в чемпионате Европы в Ереване.

Как сообщили Trend в пятницу в федерации, Азербайджан еще не подтвердил свое участие.

Было отмечено, что Федерация тяжелой атлетики Азербайджана обратилась в Европейскую федерацию тяжелой атлетики и Международную федерацию тяжелой атлетики в связи с получением письма о гарантии в связи с мерами безопасности. Однако на запрос до сих пор нет ответа. Крайний срок официального подтверждения участия - 11 апреля.

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