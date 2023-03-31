Синоптики сообщили об апрельской погоде в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В апреле на территории Азербайджана среднемесячная температура воздуха будет близка к климатической норме.

Как сообщили в пятницу Trend в Национальной службе гидрометеорологии, предполагается, что количество осадков в течении месяца будет близко к климатической норме, а в некоторых районах - чуть выше.

В первые дни апреля ожидается нестабильная погода, осадки, в горных и предгорных районах возможен снег, порывистый северо-западный ветер.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 11-13 ºС тепла, что близко к климатической норме. Ночью температура воздуха составит 7-12 ºС тепла, днем 13-18 ºС тепла, в некоторые дни ожидается 21-26 ºС тепла. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма - 23-33 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Нахчыванской АР ожидается на уровне 10-14 ºС тепла, что близко к климатической норме. Температура воздуха ночью составит 7-12 ºС, днем - 13-18 ºС тепла, в некоторые дни - 23-28 ºС тепла. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 34-59 мм).

В Ханкенди, Шуше, Ходжалинском, Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Джебраильском, Лачинском, Кяльбаджарском, Дашкесанском, Гедабейском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 6-10 ºС тепла, что соответствует климатической норме , ночью температура воздуха составит 5-10 ºС тепла, в отдельные дни - 0-5 ºС мороза, днем - 10-15 ºС тепла, в некоторые дни - 18-23 ºС тепла, среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 54-83 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Газахском, Гянджинском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском районах составит 11-13 ºС тепла, что является климатической нормой. Ночью температура воздуха составит 7-12 ºС тепла, днем - 14-19 ºС тепла, в отдельные дни – 22-27 ºС тепла. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма 31-54 мм).

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском, Гусарском районах среднемесячная температура воздуха составит 9-12 ºС тепла, что является климатической нормой. Ночью температура воздуха составит 6-11 ºС тепла, в отдельные дни – от 2 ºС мороза до 3 ºС тепла, днем - 13-18 ºС тепла, в некоторые дни - 22-27 ºС тепла. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме, местами выше нормы (норма - 29-126 мм).

В Мингячевирском, Евлахском, Гёйчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском, Нефтчалинском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 12-15 ºС тепла, что является климатической нормой. Ночью температура воздуха составит 8-13 ºС тепла, днем - ​​15-20 ºС тепла, в отдельные дни - 25-30 ºС тепла. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма - 30-49 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах ожидается на уровне 8-12 ºС тепла, что является климатической нормой. Ночью температура воздуха составит 7-12 ºС тепла, в некоторые дни ожидается 0-2 ºС мороза, днем - 13-18 ºС тепла, в некоторые дни - 22-27 ºС тепла. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма - 41-72 мм).

(Перевод: Фидан Мустафаева)