По делу о покушении на депутата Фазиля Мустафу задержаны 6 человек

БАКУ/Trend/ - По факту покушения на депутата Фазиля Мустафу задержаны 6 человек.

Как стало известно Trend в понедельник, ведется расследование в отношении других лиц.

Напомним, что вчера в рамках совместных оперативно-розыскных и оперативно-следственных мероприятий МВД, СГБ и Генпрокуратуры Азербайджана по уголовному делу в связи с вооруженным нападением на Фазиля Мустафу были выявлены и задержаны четыре человека.

Отметим, что 28 марта в 21:51 в отношении депутата парламента Азербайджана Фазиля Мустафы был совершен террористический акт с применением автоматического оружия возле его дома.

В результате теракта Фазиль Мустафа получил огнестрельные ранения в правое плечо и нижнюю часть правого бедра.

По данному факту в Главном следственном управлении Службы государственной безопасности Азербайджана возбуждено уголовное дело по статьям 277 (покушение на жизнь государственного деятеля или общественного деятеля с целью прекращения его служебной или политической деятельности либо мести за эту деятельность) и 228.2.1 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, его комплектующих частей, боеприпасов группой лиц, вступивших в предварительный сговор) Уголовного кодекса Азербайджана.