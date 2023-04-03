Должностное лицо представительства ЕС в Азербайджане обвиняется в присвоении около миллиона манатов

БАКУ /Trend/ - Направлено в суд уголовное дело в отношении должностного лица представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, на основании обращения представительства ЕС в Азербайджане завершено расследование уголовного дела, возбужденного в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре в связи с незаконными действиями бухгалтера указанной структуры.

Следствием были выявлены основания для подозрения в том, что Зарифа Аббасова, работая на должности бухгалтера в представительстве в течение 2017-2022 годов, обналичивала денежные средства, находившиеся на банковском счете представительства, а также посредством фальшивых платежных поручений в разное время переводила данные средства на свою зарплатную карту, присвоив тем самым более 980 тысяч манатов, принадлежащих указанной организации.

Зарифе Аббасовой предъявлено обвинение по статьям 179.4 (присвоение или растрата с причинением значительного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (должностное мошенничество) Уголовного кодекса АР. Уголовное дело направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.