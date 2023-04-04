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Авиационные средства ВВС Азербайджана продолжают учебно-тренировочные полеты (ВИДЕО) (Дополнено)

Общество Материалы 4 апреля 2023 10:30 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом подготовки на текущий год, авиационные средства ВВС Азербайджана продолжают учебно-тренировочные полеты, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Совершив ночные полеты с аэродромов базирования, экипажи авиационных средств выполнили различные задачи по оценке местности, изучению маршрутов движения и другие сценарии.

Задачи, поставленные в ходе тренировок, проводимых в целях повышения боевой готовности лётного состава, были успешно выполнены.

Основной целью проведения подобных мероприятий является улучшение практических навыков личного состава по своевременному и точному выполнению задач при правильном использовании техники и огневых средств, а также совершенствование навыков командного состава по управлению подразделениями.

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