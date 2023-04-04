Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)

Общество Материалы 4 апреля 2023 11:31 (UTC +04:00)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)

Читайте Trend в

Джани Бабаева
Джани Бабаева
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 4 апреля в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике, сообщает во вторник Trend.

В соревнованиях участвуют 340 юных гимнасток, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Олимпийские спортивные комплексы в Абшероне, Агдаше, Гяндже, Шагане, Сумгайыте, Гусаре, Гахе, а также Специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по гимнастике, отделение клуба "Оджаг Спорт" в поселке Говсан, спортивный клуб "Грация", Олимпийский учебно-спортивный центр "Кюр" (Kür), Республиканскую комплексную спортивную школу, Дом молодежи Шамкира, Дворец водных видов спорта, Центр культуры и эко-парк в поселке Зиря.

На первенстве гимнастки выступают в индивидуальной программе и в программе групповых упражнений.

Соревнования проходят по нескольким возрастным категориям – "детишки" (2016-2017 годов рождения), "малыши" (2013-2015 г.р.), "пре-юниорки" (2011-2012 г.р.), "юниорки" (2008-2010 г.р.).

Соревнования пройдут в течение двух дней 4 и 5 апреля.

Фото: Заур Мустафаев

В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости