В Баку стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 4 апреля в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе стартовало II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике, сообщает во вторник Trend.

В соревнованиях участвуют 340 юных гимнасток, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Олимпийские спортивные комплексы в Абшероне, Агдаше, Гяндже, Шагане, Сумгайыте, Гусаре, Гахе, а также Специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по гимнастике, отделение клуба "Оджаг Спорт" в поселке Говсан, спортивный клуб "Грация", Олимпийский учебно-спортивный центр "Кюр" (Kür), Республиканскую комплексную спортивную школу, Дом молодежи Шамкира, Дворец водных видов спорта, Центр культуры и эко-парк в поселке Зиря.

На первенстве гимнастки выступают в индивидуальной программе и в программе групповых упражнений.

Соревнования проходят по нескольким возрастным категориям – "детишки" (2016-2017 годов рождения), "малыши" (2013-2015 г.р.), "пре-юниорки" (2011-2012 г.р.), "юниорки" (2008-2010 г.р.).

Соревнования пройдут в течение двух дней 4 и 5 апреля.

Фото: Заур Мустафаев