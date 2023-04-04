БАКУ/Trend/ - 3 апреля 2023 года состоялась встреча в Координационном Центре Органного Донорства и Трансплантации Министерства Здравоохранения Азербайджанской Республики. Целью мероприятия было укрепление отношений между Центральным Таможенным Госпиталем и Координационным Центром, согласование процедур взаимодействия.

На встрече приняли участие заместитель начальника Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики к.м.н., доцент Исмаил Эфендиев, председатель правления Координационного Центра Органного Донорства и Трансплантации Министерство Здравоохранения Азербайджанской Республики Егана Аббасова, заместитель председателя Азер Демиров, начальник отделения Трансплантации органов Центрального Таможенного Госпиталя Мирджалал Казыми, врач-трансплантолог Камран Бейдуллаев, врач-нефролог Эльнур Фараджов, главный инспектор юридического отдела Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Шахлар Мисгарли, координатор по трансплантационной работе Центрального Госпиталя Управления Медицинской Службы Азад Ахмедов, координатор по Центральному Таможенному Госпиталю в Координационном Центре Органного Донорства и Трансплантации Гуммет Ахмедов.

В ходе мероприятия были озвучены мнения по совершенствованию деятельности в области трансплантации органов, уточнены вопросы, возникающие в процессе работы. Встреча прошла в условиях взаимопонимания и уважения, была достигнута договоренность о продолжении контактов на постоянной основе.