Институт при минэкономики Азербайджана о трудоустройстве участников Карабахской войны (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия была опубликована 4 апреля 11:22)

БАКУ /Trend/ - С целью оказания помощи в обеспечении работой участников Карабахской войны и членов их семей Научно-экономическим аналитическим институтом при Министерстве экономики Азербайджана было проведено собеседование с 22 кандидатами.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал председатель правления института Махир Гумбатов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

"Из данных кандидатов Фаиг Гасымлы, Парвин Идрисли и Карим Гаджиев были обеспечены соответствующей работой", - сказал он.

Отметим, что Научно-экономический аналитический институт осуществляет разработку и обеспечение мероприятий в экономической и других смежных областях страны. Он проводит с этой целью фундаментальные и прикладные научные и экспериментальные исследования, создает исследовательскую базу по поддержке и обеспечению устойчивости развития экономики и ее отдельных отраслей, создает аналитическую базу данных и информационные системы, разрабатывает программы и проекты, осуществляет мониторинг и оценку в соответствующей области. Это мозговой центр, который работает по направлениям стратегического планирования и обеспечения инновационного развития, а также готовит высококвалифицированных научных кадров и участвует в развитии человеческого капитала.