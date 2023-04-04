В Азербайджане больничные листы будут предоставляться в электронном виде (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Центром информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики разработана информационная система "Электронный больничный лист" (e-Bulletin). Проект реализуется совместно с Министерством труда и социальной защиты населения с целью объединения сведений о листках временной нетрудоспособности в единый электронный реестр, отхода от большой работы по хранению и переработке бумажных носителей, в том числе для сокращения расходов страховщиков и экономии на бремени государственного бюджета.

Как сообщили Trend в Министерстве здравоохранения, согласно этой инициативе, электронный больничный лист, написанный медицинским учреждением и заверенный усиленной электронной подписью соответствующего медицинского работника, будет служить основанием для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности. Для работодателей электронный бюллетень будет доступен в информационной системе Министерства труда и социальной защиты населения, а для медицинских работников - на портале e-Səhiyyə и в мобильном приложении.

Формирование больничного листа в виде электронного документа будет осуществляться с использованием автоматизированной системы обмена информацией для обмена информацией между соответствующими медицинскими учреждениями, Министерством труда и социальной защиты населения и работодателями. Правила взаимного обмена информацией между участниками процесса будут одинаковыми для всех участников и будут утверждены в форме правового документа в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.

Переход на систему "Электронный больничный лист" позволит свести к минимуму случаи страхового мошенничества, повысить достоверность аналитических отчетов и медицинской информации, повысить качество прогнозов финансовых затрат государства на выплаты по данному виду пособий, а также обеспечить доступность информации о статусе больничного листа для граждан и работодателей в формате онлайн.

Условия и правила формирования электронного больничного листа разработаны Министерством здравоохранения Азербайджанской Республики, осуществляющим функции по разработке и реализации государственной политики и правового регулирования в сфере здравоохранения, и согласованы с Министерством труда и социальной защиты населения.