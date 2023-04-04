Художественная гимнастика - самый красивый вид спорта – призер Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт"

БАКУ /Trend/ - Художественная гимнастика - это самый красивый вид спорта, и я счастлива, что причастна к нему.

Об этом сказала во вторник Trend юная спортсменка Нилай Шамбазова, занявшая второе место на II Открытом первенстве клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике в возрастной категории "дети" (2016-2017 годов рождения).

По словам воспитанницы клуба "Оджаг Спорт" Нилай Шамбазовой, выступившей в программе упражнений без предмета, соревнования стали для нее запоминающимся событием.

"Это мои первые соревнования, они прошли замечательно, столько эмоций, впечатлений. Мне понравилось выходить на ковер, демонстрировать свою программу. Волнения не было, только огромное воодушевление от участия в турнире", - сказала она.

Отметим, что 4-5 апреля в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходит II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике.

В соревнованиях участвуют 340 юных гимнасток, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Олимпийские спортивные комплексы в Абшероне, Агдаше, Гяндже, Шагане, Сумгайыте, Гусаре, Гахе, а также Специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по гимнастике, отделение клуба "Оджаг Спорт" в поселке Говсан, спортивный клуб "Грация", Олимпийский учебно-спортивный центр "Кюр" (Kür), Республиканскую комплексную спортивную школу, Дом молодежи Шамкира, Дворец водных видов спорта, Центр культуры и эко-парк в поселке Зиря.

На первенстве гимнастки выступают в индивидуальной программе и в программе групповых упражнений. Соревнования проходят по нескольким возрастным категориям – "дети" (2016-2017 годов рождения), "малыши" (2013-2015 г.р.), "пре-юниорки" (2011-2012 г.р.), "юниорки" (2008-2010 г.р.).