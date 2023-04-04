Постараюсь на следующих соревнованиях завоевать "золото" - бронзовый призер соревнований по художественной гимнастике

БАКУ /Trend/ - Постараюсь на следующих соревнованиях завоевать золотую медаль. Об этом сказала во вторник Trend бронзовый призер II Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике Сафура Мамедова. Юная грация заняла третье место среди гимнасток в возрастной категории "малыши" (2013-2015 годов рождения).

"Результатом довольна, это мои первые соревнования. Художественной гимнастикой занимаюсь только четыре месяца, и уже завоевала награду. На турнире я выступала в программе без предмета, в некоторых элементах допустила небольшие погрешности, буду над ними работать на тренировках. А еще мне нравится, как гимнастки выполняют композиции с булавами, я пока с этим снарядом не тренируюсь, надеюсь, когда придет время у меня все получится", - сказала воспитанница Республиканской комплексной спортивной школы.

Отметим, что 4-5 апреля в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходит II Открытое первенство клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике.

В соревнованиях участвуют 340 юных гимнасток, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Олимпийские спортивные комплексы в Абшероне, Агдаше, Гяндже, Шагане, Сумгайыте, Гусаре, Гахе, а также Специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по гимнастике, отделение клуба "Оджаг Спорт" в поселке Говсан, спортивный клуб "Грация", Олимпийский учебно-спортивный центр "Кюр" (Kür), Республиканскую комплексную спортивную школу, Дом молодежи Шамкира, Дворец водных видов спорта, Центр культуры и эко-парк в поселке Зиря.

На первенстве гимнастки выступают в индивидуальной программе и в программе групповых упражнений. Соревнования проходят по нескольким возрастным категориям – "дети" (2016-2017 годов рождения), "малыши" (2013-2015 г.р.), "пре-юниорки" (2011-2012 г.р.), "юниорки" (2008-2010 г.р.).