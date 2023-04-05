В Баку проходит заключительный день II Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 5 апреля в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходит заключительный день II Открытого первенства клуба "Оджаг Спорт" по художественной гимнастике, сообщает в среду Trend.

Сегодня в первой половине соревновательного дня свои программы представляют юные грации в возрастной категории "малыши", а затем будут соревноваться "пре-юниорки" и "юниорки".

Вчера, в первый день соревнований, завершили выступления гимнастки в возрастной категории "дети".

Отметим, что в соревнованиях участвуют 340 юных гимнасток, представляющих клуб "Оджаг Спорт", Олимпийские спортивные комплексы в Абшероне, Агдаше, Гяндже, Шагане, Сумгайыте, Гусаре, Гахе, а также Специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва по гимнастике, отделение клуба "Оджаг Спорт" в поселке Говсан, спортивный клуб "Грация", Олимпийский учебно-спортивный центр "Кюр" (Kür), Республиканскую комплексную спортивную школу, Дом молодежи Шамкира, Дворец водных видов спорта, Центр культуры и эко-парк в поселке Зиря.

На первенстве гимнастки выступления проходят в индивидуальной программе и в программе групповых упражнений.

Соревнования проходят по нескольким возрастным категориям – "дети" (2016-2017 годов рождения), "малыши" (2013-2015 г.р.), "пре-юниорки" (2011-2012 г.р.), "юниорки" (2008-2010 г.р.).

(Фото: Заур Мустафаев)