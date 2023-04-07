Наша основная цель - проведение в Азербайджане чемпионатов Европы и мира по мини-футболу - Орхан Мамедов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Наша основная цель - проведение в Азербайджане чемпионатов Европы и мира по мини-футболу, переговоры в этом направлении продолжаются.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал президент Федерации мини-футбола Азербайджана Орхан Мамедов.

Говоря о международном турнире в Баку, посвященном 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, он сказал, что главная цель команды страны - стать победителем соревнований: "В турнире будет участвовать сборная Азербайджана, ставшая победителем чемпионата Европы. Я надеюсь, что наша команда повторит этот успех и завоюет золотые медали".

Отметим, что также в международном турнире примут участие сборные Чехии, ЮАР, Франции, Грузии, Италии, Казахстана, Сербии, Турции и Украины. Победитель определится 6 мая.