В воскресенье в Азербайджане будет до 25 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - 9 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, в основном без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили Trend в субботу в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 8-11° тепла, днем - 16-20° тепла.

Атмосферное давление повысится с 765 мм рт.ст. до 769 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана в дневное время местами ожидаются осадки, туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью - 6-11° тепла, днем - 20-25° тепла, в горах ночью - от 0 до 5° тепла, днем - 6-10 ° тепла.