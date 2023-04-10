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Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось об итогах работы за минувшую неделю

Общество Материалы 10 апреля 2023 12:29 (UTC +04:00)
Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось об итогах работы за минувшую неделю

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БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию обнародовало еженедельную информацию об операциях по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных территориях, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.

В ходе операций по разминированию 3-8 апреля в Тертере, Агдаме, Ходжавенде, Физули, Лачине, Ходжалы, Шуше, Губадлы, Джебраиле и Зангилане были обнаружены 24 противопехотных, 74 противотанковых мин и 298 неразорвавшихся боеприпасов.

За минувшую неделю от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 622 гектара, говорится в сообщении.

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