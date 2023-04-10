Филиал МГУ им.М.В. Ломоносова в Баку объявляет вакансии

Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в городе Баку приглашает на постоянную работу на следующие вакансии (отбор происходит на конкурсной основе):

1. Главный бухгалтер

2. Бухгалтер

Требования к кандидатам:

высшее образование по соответствующей специальности и опыт работы в государственных бюджетных организациях, в том числе в системе высшего образования,

владение компьютерными программами Microsoft Office, 1C.

На должность главного бухгалтера допускаются кандидаты, имеющие профессиональный сертификат бухгалтера.

Заведующий отделом кадров

Требования к кандидатам:

высшее образование и опыт работы в системе организации подбора, расстановки и использования кадров,

владение компьютерными программами Microsoft Office.

CV и нижеследующие документы (электронный вариант) просим отправлять на адрес [email protected] до 30 апреля 2023 года:

диплом о высшем образовании;

сертификаты (если имеются).

Контактный телефон для дополнительной информации 012-598-93-24.