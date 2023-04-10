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Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Баку приглашает на День открытых дверей

Общество Материалы 10 апреля 2023 15:55 (UTC +04:00)
Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Баку приглашает на День открытых дверей

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Приглашаем абитуриентов ознакомиться с условиями и правилами вступительных экзаменов 2023/2024 учебного года для поступления в Филиал Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова в городе Баку и получить всестороннюю информацию о подготовке бакалавров и магистров на факультетах филологии, прикладной математики, химии, психологии, экономики и физики.

Будет организована встреча с московскими преподавателями — представителями факультетов, а также абитуриенты смогут получить материалы для подготовки к вступительным экзаменам.

День открытых дверей состоится 15 апреля 2023 года в 14:00 по адресу: г. Баку, пр. Г.Джавида, 133 (рядом со станцией метро «Элмляр Академиясы»).

После окончания встречи (в 16:00) будет организована экскурсия в кампус университета.

Контактный телефон: (012) 598 93 32

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