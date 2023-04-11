До конца года в Агдаме будет очищено от мин 18 тысяч га территории – Вугар Сулейманов (Дополнено)

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АГДАМ /Trend/ - До конца года в Агдаме будет очищено от мин около 18 тысяч гектаров территории.

Об этом сказал во вторник Trend председатель правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугар Сулейманов, во время акции по посадке деревьев в Агдаме.

Сулейманов отметил, что на сегодняшний день около 75 тысяч гектаров территории Агдама очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

"В результате операций по разминированию было обнаружено и уничтожено более 85 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов. А проводимая сегодня в Агдаме акция по посадке деревьев является вкладом в возрождение Карабаха",- сказал он.

Отметим, что согласно "Плану мероприятий по объявлению 2023 года "Годом Гейдара Алиева в Азербайджанской Республике", утвержденному распоряжением Президента Азербайджана от 29 сентября 2022 года, при участии Агентства Азербайджана по разминированию, Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана и специального представительства Президента Азербайджана на освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район (за исключением Шушинского района), Государственного агентства по туризму и волонтеров в Агдамском районе была проведена акция по посадке деревьев.