В Азербайджане выявлено еще 56 случаев заражения коронавирусом, вылечились 85 человек (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 56 случаев заражения коронавирусом, 85 человек вылечились, 1 - скончался, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 830 423 случая заражения коронавирусной инфекцией, 819 755 человек вылечились, 10 198 – скончались, число активных больных составляет 470.

За последние сутки в стране проведены 1 463 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 570 522.