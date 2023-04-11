БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 204 человека, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 146, вторую - 25, три и более - 27, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 6 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 957 633. Первую дозу вакцины получили 5 409 042, вторую - 4 880 231, три и более - 3 402 326, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 034 человека.