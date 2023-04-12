Освобожден от занимаемой должности министр здравоохранения Нахчыванской АР (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Министр здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики Ниязи Новрузов освобожден от занимаемой должности.

Как сообщает в среду Trend, данное распоряжение подписал первый заместитель председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Азер Зейналов.

Другим распоряжением, подписанным сегодня, Самиг Асаф оглу Садыгов назначен заместителем министра здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики.

Временное исполнение обязанностей министра здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики было возложено на новоназначенного заместителя министра Самига Садыгова.