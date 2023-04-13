Вступительные экзамены в докторантуру и диссертантуру по иностранным языкам в Азербайджане будут организованы по новой модели (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:25)

БАКУ /Trend/ - Вступительные экзамены в докторантуру и диссертантуру по иностранным языкам будут организованы по новой модели.

Об этом сообщает Государственный экзаменационный центр Азербайджана, передает Trend.

Согласно информации, на основании мнений и рекомендаций экспертов Издательства и Оценочного синдиката Кембриджского университета ведется работа по полной адаптации содержания модели экзамена по иностранным языкам на уровне докторантуры и диссертантуры к соответствующему уровню (В2) CEFR.

С 2024 года на уровне докторантуры и диссертантуры приемный экзамен по иностранным языкам и экзамен на степень доктора философии будет организован по новой модели. Согласно новой модели, языковые навыки экзаменуемых (лексические и грамматические) будут проверяться более практичным способом, то есть в рамках содержания. Также в блоке чтения будут представлены два текста по 5 заданий в каждом. Кроме того, экзаменуемые по письменному блоку должны будут представить как эссе, так и описание визуальной информации. С моделью экзамена, которая будет использоваться в следующем году, потенциальные участники экзамена смогут ознакомиться в начале нового учебного года.

Отмечается, что никаких изменений в структуре вступительного экзамена в докторантуру, который планируется провести 11 июня 2023 года, а также экзамена на соискание ученой степени доктора философии по иностранным языкам (который состоится 10 декабря 2023 года), не предусмотрено.