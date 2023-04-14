Местный оргкомитет, наряду с проведением текущего турнира, с большим энтузиазмом готовится также к предстоящим соревнованиям - генсек AGF

БАКУ /Trend/ - Местный организационный комитет, наряду с проведением текущего турнира, с большим энтузиазмом готовится также к предстоящим значимым международным соревнованиям.

Об этом, как сообщает Trend, сказала в пятницу журналистам генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Нурлана Мамедзаде.

По ее словам, стартовавший в Баку Международный турнир AGF Trophy стал третьим международным соревнованием по гимнастическим дисциплинам, организованным в нашей стране в текущем году.

"В феврале в Баку прошел Кубок мира по прыжкам на батуте, в марте состоялся Кубок мира по спортивной гимнастике, а на следующей неделе стартует Кубок мира по художественной гимнастике. Одним из престижных соревнований, организуемых в текущем году в Азербайджане, станет чемпионат Европы по художественной гимнастике, который состоится в мае", - добавила она.

Нурлана Мамедзаде отметила, что в отличие от предыдущих соревнований Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy, в этом году в нем, наряду с юниорками, также участвуют сеньорки.

"Впервые Международный турнир по художественной гимнастике AGF Trophy был проведен в Баку в 2018 году, а затем 2019 году. В тех турнирах соревновались только юниорки, в текущем году мы можем наблюдать за выступлениями как юниорок, так и взрослых гимнасток", - подчеркнула генеральный секретарь AGF.

Отметим, что соревнования Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy пройдут 14-16 апреля. В них принимают участие 119 гимнасток из 14 стран мира.

Азербайджан представят 38 гимнасток - из них 20 граций выступают в индивидуальной программе (6 - сеньорок, 14 – юниорок), 18 спортсменок выступают в составе команд в групповых упражнениях (1 взрослая команда, 2 юниорские команды).