Азербайджанские гимнастки вышли в финалы Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские спортсменки - юниорки Нурай Ахмедзаде, Шамс Агагусейнова и София Мамедова вышли в финалы Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy, сообщает в пятницу Trend.

Нурай Ахмедзаде с результатом 27.800 балла прошла финал упражнения с обручем.

Шамс Агагусейнова, получив от судей 28.550 балла, а София Мамедова - 26.900 балла, вышли в финал упражнения с мячом.

Финальные соревнования состоятся 16 апреля.

Отметим, что соревнования Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy проходят 14-16 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку. В них принимают участие 119 гимнасток из 14 стран мира.

Азербайджан представляют 38 гимнасток - из них 20 граций выступают в индивидуальной программе (6 - сеньорок, 14 – юниорок), 18 спортсменок выступают в составе команд в групповых упражнениях (1 взрослая команда, 2 юниорские команды).