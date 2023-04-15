В гимнастической арене в Баку красиво и уютно – спортсменка из Узбекистана

БАКУ /Trend/ - В гимнастической арене в Баку красиво, уютно и очень комфортно выступать. Об этом в субботу сказала Trend участница Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy в Баку, гимнастка из Узбекистана Аделина Омарова, выступающая в составе юниорской команды в групповых упражнениях.

"В квалификациях турнира наша команда выступила в целом без грубых ошибок, были мелкие потери предмета, помарки. Завтра нас ждут два финала - упражнение с 5 скакалками и программа с 5 мячами. После сегодняшней квалификации опять тренируемся, отрабатываем программы. Вечером с девочками будем настраиваться морально, обсуждать композиции", - сказала юная грация.

Гимнастка из Узбекистана добавила, что конкуренция среди команд на турнире - достойная.

Отметим, что соревнования 3-го Международного турнира по художественной гимнастике AGF Trophy проходят 14-16 апреля в Национальной арене гимнастики в Баку. В них принимают участие 119 гимнасток из 14 стран мира.

Азербайджан представляют 38 гимнасток - из них 20 граций выступают в индивидуальной программе (6 - сеньорок, 14 – юниорок), 18 спортсменок - в составе команд в групповых упражнениях (1 взрослая команда, 2 юниорские команды).