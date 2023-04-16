Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Завтра в Баку будет до 16 градусов тепла

Общество Материалы 16 апреля 2023 12:46 (UTC +04:00)
Завтра в Баку будет до 16 градусов тепла

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на шестое апреля.

Как сообщили Trend в воскресенье в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 6-9° тепла, днем - 13-16° тепла.

Атмосферное давление составит 771 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами возможны незначительные осадки. В отдельных местах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-11° тепла, днем - 15-20° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3°тепла, днем - 5-10° тепла.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости