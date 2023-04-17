Во время Гран-При Азербайджана "Формулы 1" ограничение на движение транспорта будет действовать в трех частях столицы (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 24 апреля с 01:00 будет ограничено движение транспорта по проспектам и улицам вокруг "Бакинского городского кольца".

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал журналистам пресс-секретарь операционной компании Baku City Circuit Тураб Теймуров, говоря о передвижении транспорта в столице на период Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2023 года, который пройдет с 28 по 30 апреля. Обычное движение транспорта будет возобновлено с 2 мая с 08:00.

"Ограничение движения будет действовать в трех частях столицы. Первая зона - это территория Ичеришехер, вторая - площадь Азадлыг и улицы вблизи нее, а третья зона - улица 50-летия ООН. Во время проведения соревнований въезд и выезд транспорта на указанные территории водителей, живущих или работающих на этих территориях будет обеспечиваться на основании "Разрешения на въезд по месту жительства", - сказал Теймуров.

Он отметил, что "Разрешение на въезд по месту жительства" можно получить в соответствующих пунктах их выдачи с понедельника по пятницу, с 10:00 до 17:00. Для этого нужно связаться со следующими соответствующими администрациями: пункт предоставления "Разрешений на въезд по месту жительства" по 1-й городской зоне расположен по адресу: Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", улица Беюк Гала, 41, бывшее здание "Энциклопедии", 4-й этаж; тел.: (012) 497-35-89; по 2-й – Управление жилищно-коммунального хозяйства №4, улица Хагани, 26/32; тел.: (012) 498 88 06; по 3-й - Управление жилищно-коммунального хозяйства №58, улица Истиглалият, 5; тел.: (012) 492 41 85.

Выдача разрешений началась 10 апреля и продлится до 28 апреля.