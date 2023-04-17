Новоназначенный начальник Госслужбы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу - Досье

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, Президент Ильхам Алиев назначил Мурсала Ибрагимова начальником Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики.

По информации Trend, Ибрагимов родился 20 сентября 1970 года в Баку. В 1992 году окончил газонефтепромысловый факультет Азербайджанского государственного института нефти и химии.

В 1992-1997 годах проходил службу в Хатаинском районном отделе охраны МВД Азербайджана на должностях командира взвода, главного инспектора. Затем работал инспектором и главным инспектором в Управлении внутренних расследований МВД.

Ибрагимов проработал в министерстве национальной безопасности более 10 лет, дослужившись до должности заместителя начальника управления. Награжден медалью "За военные заслуги".

В период после 2015 года занимал различные должности в ряде частных компаний. Последние годы был директором департамента безопасности Kapital Bank.