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Новоназначенный начальник Госслужбы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу - Досье

Общество Материалы 17 апреля 2023 12:47 (UTC +04:00)
Новоназначенный начальник Госслужбы Азербайджана по мобилизации и призыву на военную службу - Досье

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БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, Президент Ильхам Алиев назначил Мурсала Ибрагимова начальником Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджанской Республики.

По информации Trend, Ибрагимов родился 20 сентября 1970 года в Баку. В 1992 году окончил газонефтепромысловый факультет Азербайджанского государственного института нефти и химии.

В 1992-1997 годах проходил службу в Хатаинском районном отделе охраны МВД Азербайджана на должностях командира взвода, главного инспектора. Затем работал инспектором и главным инспектором в Управлении внутренних расследований МВД.

Ибрагимов проработал в министерстве национальной безопасности более 10 лет, дослужившись до должности заместителя начальника управления. Награжден медалью "За военные заслуги".

В период после 2015 года занимал различные должности в ряде частных компаний. Последние годы был директором департамента безопасности Kapital Bank.

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