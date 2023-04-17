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Завтра в Баку будет до 18 градусов тепла

Общество Материалы 17 апреля 2023 13:20 (UTC +04:00)
Завтра в Баку будет до 18 градусов тепла

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БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, южный ветер во второй половине дня временами будет усиливаться, сообщили в понедельник Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 6-11°, днем - 13-18° тепла. Атмосферное давление понизится с 771 до 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность будет в пределах 60-70 процентов.

Завтра днем в некоторых горных районах страны возможны осадки, туман. Ветер умеренный восточный.

Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем - 17-22° тепла, местами до 24° тепла, в горах ночью от 2 мороза до 3° тепла, днем – 7-12° тепла.

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