Завтра в Баку будет до 18 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, южный ветер во второй половине дня временами будет усиливаться, сообщили в понедельник Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 6-11°, днем - 13-18° тепла. Атмосферное давление понизится с 771 до 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность будет в пределах 60-70 процентов.

Завтра днем в некоторых горных районах страны возможны осадки, туман. Ветер умеренный восточный.

Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем - 17-22° тепла, местами до 24° тепла, в горах ночью от 2 мороза до 3° тепла, днем – 7-12° тепла.