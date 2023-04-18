Предотвращена контрабанда из Ирана в Азербайджан более 20 кг наркотиков (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 13 апреля в 23.50 на служебной территории пограничного отряда "Гёйтепе" Пограничных войск Госпогранслужбы Азербайджана была пресечена контрабанда наркотических средств из Ирана.

Как сообщили во вторник Trend в Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана, в результате проведенных оперативных мероприятий был задержан житель Шамкирского района Гурбанов Вугар Хидаят оглу, 1982 года рождения.

При досмотре у него было обнаружено и изъято два свертка с наркотическими средствами общим весом 20 килограммов 400 граммов.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.