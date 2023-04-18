БАКУ /Trend/ - Сборная Азербайджана завоевала первую медаль на чемпионате Европы по борьбе в Загребе (Хорватия).

Как передает Trend, Алиаббас Рзазаде, выступающий в турнире в весовой категории 57 кг, в первой же встрече обошел Хорста Лера из Германии. В полуфинале азербайджанский борец встретился с итальянцем Симоне Пиродду. Рзазаде выиграл в напряженном матче со счетом 12:8 и вышел в финал.

В решающей встрече представитель Азербайджана встретился с турецким борцом Сулейманом Атлы. Рзазаде, победив со счетом 12:2, впервые стал чемпионом Европы.