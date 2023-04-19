Завтра в Баку будет до 18 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, утром и ночью местами туман, умеренный южный ветер во второй половине дня временами будет усиливаться, сообщили в среду Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 9-12°, днем - 13-18° тепла. Атмосферное давление понизится с 762 до 755 миллиметров ртутного столба.

В горных районах Азербайджана возможны осадки. Местами туман, усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-12°, днем - 17-22° тепла, в горах ночью от 0 до 5° тепла, днем – 6-11° тепла.