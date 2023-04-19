Возбуждено уголовное дело по факту разрушения надгробий на кладбище в одном из районов Баку (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В соцсетях были опубликованы видеокадры, на которых можно увидеть разрушенные надгробия на одном из кладбищ города Баку.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками прокуратуры и МВД Азербайджана, было выявлено совершение оскорбительных действий неизвестным лицом или лицами на кладбище, расположенном в поселке Забрат Сабунчинского района города Баку.

По данному факту в следственном отделе Управления полиции Сабунчинского района возбуждено уголовное дело по статье 245 (осквернение могил) УК АР, проводится предварительное следствие. Продолжаются интенсивные мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности виновных лиц.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация.