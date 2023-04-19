В Баку доставлен первый электробус (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Баку доставлен первый электробус.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель правления Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли.

Он отметил, что с целью обеспечения комфорта граждан, качественных и безопасных пассажирских перевозок за прошедшие семь лет обновлен 61% автобусного парка столицы: "По поручению главы государства было закуплено и введено в эксплуатацию в маршрутной сети города Баку 1044 современных пассажирских автобуса средней и большой вместимости. Ежедневно новыми современными автобусами пользуются около 650 тысяч пассажиров".

По его словам, 76% новых купленных автобусов оснащены двигателями, работающими на сжатом природном газе, соответствующими стандарту Евро 6. Согласно постановлению Кабинета министров от 4 марта 2019 года № 73, автобусы, эксплуатируемые в столице на регулярных маршрутных линиях, должны быть заменены на работающие на сжатом природном газе и электродвигателях. Этот подход имеет важное значение с точки зрения защиты окружающей среды города и предотвращения загрязнения воздуха. В продолжение этих мероприятий в Баку был доставлен первый электробус, приобретенный у ведущей китайской компании BYD. Его длина составляет 12 метров, общая пассажировместимость автобуса, рассчитанного на 33 пассажирских места - 82 человека. При мощности аккумулятора 383 кВт автобус способен проехать 350 км при полной зарядке. Транспортное средство полностью отвечает требованиям современных пассажирских перевозок.

Керимли добавил, что по результатам тестирования будет подготовлено и представлено в правительство предложение о применении автобусов с электродвигателями в общественном транспорте города Баку.

Отметим, что для поощрения широкомасштабного внедрения автобусов на альтернативном топливе в Европе была подписана Декларация о чистых автобусах (Bus2025). Таким образом, около половины автобусов, курсирующих по дорогам в мире, планируется полностью заменить на электрические автобусы в течение следующих 5 лет.