В Азербайджане выявлено еще 75 случаев заражения коронавирусом, вылечился 101 человек (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 75 случаев заражения коронавирусом,101 человек вылечился, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 830 993 случая заражения коронавирусной инфекцией, 820 317 человек вылечились, 10 217 – скончались, число активных больных составляет 459.

За последние сутки в стране проведены 1 561 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 579 826.