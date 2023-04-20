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Компания "Азпетрол" организовала благотворительную акцию по случаю праздника Рамазан (ФОТО)

Общество Материалы 20 апреля 2023 10:14 (UTC +04:00)
Компания "Азпетрол" организовала благотворительную акцию по случаю праздника Рамазан (ФОТО)

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Компания "Azpetrol" по собственной инициативе и в рамках реализации обязательств корпоративной социальной ответственности раздала продовольственную помощь в связи с праздником Рамазан.

Благотворительная акция, проведенная совместно с Бакинским Региональным Отделением Службы Занятости Государственного Агентства Занятости при Министерстве Труда и Социальной Защиты Населения Азербайджанской Республики, охватила семьи шехидов, проживающие на территории столицы.

Кроме того, праздничные угощения были вручены семьям четырех сотрудников компании "Азпетрол", погибших в Отечественной войне.

Компания "Азпетрол" на постоянной основе заботиться и оказывает помощь семьям погибших в Отечественной войне и ветеранам Карабаха.

Компания "Азпетрол" организовала благотворительную акцию по случаю праздника Рамазан (ФОТО)
Компания "Азпетрол" организовала благотворительную акцию по случаю праздника Рамазан (ФОТО)
Компания "Азпетрол" организовала благотворительную акцию по случаю праздника Рамазан (ФОТО)
Компания "Азпетрол" организовала благотворительную акцию по случаю праздника Рамазан (ФОТО)
Компания "Азпетрол" организовала благотворительную акцию по случаю праздника Рамазан (ФОТО)
Компания "Азпетрол" организовала благотворительную акцию по случаю праздника Рамазан (ФОТО)
Компания "Азпетрол" организовала благотворительную акцию по случаю праздника Рамазан (ФОТО)
Компания "Азпетрол" организовала благотворительную акцию по случаю праздника Рамазан (ФОТО)
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