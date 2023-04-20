В Азербайджане выявлено еще 48 случаев заражения коронавирусом, вылечились 82 человека (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 48 случаев заражения коронавирусом, 82 человека вылечились, 3 - скончались, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 831 041 случай заражения коронавирусной инфекцией, 820 399 человек вылечились, 10 220 – скончались, число активных больных составляет 422.

За последние сутки в стране проведены 1002 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 580 828.