В Баку состоялось открытие Кубка мира FIG по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В пятницу, 21 апреля, в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась торжественная церемония открытия Кубка мира FIG по художественной гимнастике, сообщает Trend.

В ходе церемонии открытия в зал арены были вынесены флаги стран, представители которых участвуют в Кубке мира. На церемонии прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Отметим, что соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике пройдут в течение трех дней, с 21 по 23 апреля. В ходе соревнований 135 граций из 40 стран мира выступят в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан в индивидуальной программе представят Зохра Агамирова и Алина Гезалова, в программе в групповых упражнениях команда, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Гимнастки будут бороться за награды в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье.

По традиции Кубок AGF Trophy будет вручен спортсменке и групповой команде, набравшим самый высокий балл за исполнение.

(Фото: Заур Мустафаев)