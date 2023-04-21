Кубок мира в Баку организован на высоком профессиональном уровне – посол Кубы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Кубок мира по художественной гимнастике в Баку организован на высоком профессиональном уровне, с чем я хочу поздравить Азербайджан.

Об этом в пятницу сказал Trend посол Республики Куба в стране Карлос Энрике Вальдес де ла Консепсьон, который посетил Национальную арену гимнастики в рамках проходящего в Баку Кубка мира по художественной гимнастике.

"Национальная арена гимнастики произвела на меня очень большое впечатление. Видно, что здесь созданы все условия для проведения подобных спортивных состязаний. Вы организуете соревнования на уровне Олимпиады", - подчеркнул он.

Посол отметил, что на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку Кубу представляет грация Гретель Мендоса.

"Наша спортсменка много тренировалась, готовилась к этим соревнованиям. Мы знаем, что уровень других гимнасток очень высокий. Для Кубы важно участие в таком значимом международном спортивном мероприятии, как Кубок мира по художественной гимнастике", - сказал он.

Отметим, что соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 апреля. В соревнованиях принимают участие 135 граций из 40 стран мира, которые выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Алина Гезалова, в программе в групповых упражнениях - команда, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Гимнастки борются за награды в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. По традиции Кубок AGF Trophy будет вручен спортсменке и групповой команде, набравшим самый высокий балл за выступление.