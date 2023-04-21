С нетерпением ожидаю завтрашнего выступления на Кубке мира – спортсменка из Румынии

БАКУ /Trend/ - С нетерпением ожидаю завтрашнего выступления на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку.

Об этом в пятницу сказала Trend участница соревнований, спортсменка из Румынии Аннализ Драган.

"Первый день соревнований прошел нормально. Взволнована, и с нетерпением жду завтрашнего выступления. Все мои программы разные, я даже не могу выбрать упражнение с каким гимнастическим предметом мне нравится больше", - отметила она.

Говоря об организации соревнований в Баку, грация из Румынии подчеркнула высокий уровень проведения Кубка мира.

"Мне здесь нравится все. У меня было достаточно времени, чтобы подготовиться к соревнованиям, в Национальной арене гимнастики хороший тренировочный зал, много ковров, созданы все условия", - подчеркнула спортсменка.

Отметим, что соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 апреля. В соревнованиях принимают участие 135 граций из 40 стран мира, которые выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Алина Гезалова, в программе в групповых упражнениях - команда, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Гимнастки борются за награды в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. По традиции Кубок AGF Trophy будет вручен спортсменке и групповой команде, набравшим самый высокий балл за выступление.