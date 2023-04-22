В Баку стартовал второй день соревнований Кубка мира FIG по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу, 22 апреля, в Национальной арене гимнастики в Баку стартовал второй день соревнований Кубка мира FIG по художественной гимнастике, сообщает Trend.

Сегодня пройдут квалификационные соревнование в индивидуальной программе – гимнастки представят упражнения с булавами и лентой. Состоятся квалификационные соревнования команд в групповых упражнениях, которые продемонстрируют программу с тремя лентами и двумя мячами. По итогам квалификации определятся финалистки в данных программах.

Также сегодня будут названы победители в многоборье в индивидуальных и групповых упражнениях.

Отметим, что соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 апреля. В соревнованиях принимают участие 135 граций из 40 стран мира, которые выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Алина Гезалова, в программе в групповых упражнениях - команда, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Гимнастки борются за награды в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. По традиции Кубок AGF Trophy будет вручен спортсменке и групповой команде, набравшим самый высокий балл за выступление.

(Фото: Заур Мустафаев)