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В Баку продолжается подготовка к Гран-при "Формулы 1" (ФОТО)

Общество Материалы 22 апреля 2023 14:47 (UTC +04:00)
В Баку продолжается подготовка к Гран-при "Формулы 1" (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Продолжается подготовка к Гран-при Азербайджана "Формулы 1", который пройдет с 28 по 30 апреля.

Как сообщили Trend в субботу в пресс-службе МВД Азербайджана, сегодня был проведен смотр личного состава, который будет привлечен к обеспечению безопасности мероприятия, проверено состояние материально-технического обеспечения.

Проверяя состояние выполнения поручений, заместитель начальника Главного управления полиции города Баку генерал-майор полиции Вугар Алекберов проинструктировал личный состав по вопросам обеспечения безопасности, довел до внимания дополнительные поручения.

В Баку продолжается подготовка к Гран-при "Формулы 1" (ФОТО)
В Баку продолжается подготовка к Гран-при "Формулы 1" (ФОТО)
В Баку продолжается подготовка к Гран-при "Формулы 1" (ФОТО)
В Баку продолжается подготовка к Гран-при "Формулы 1" (ФОТО)
В Баку продолжается подготовка к Гран-при "Формулы 1" (ФОТО)
В Баку продолжается подготовка к Гран-при "Формулы 1" (ФОТО)
В Баку продолжается подготовка к Гран-при "Формулы 1" (ФОТО)
В Баку продолжается подготовка к Гран-при "Формулы 1" (ФОТО)
В Баку продолжается подготовка к Гран-при "Формулы 1" (ФОТО)
В Баку продолжается подготовка к Гран-при "Формулы 1" (ФОТО)
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