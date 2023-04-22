В Национальной арене гимнастики в Баку созданы великолепные условия для спортсменов – посол Молдовы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку созданы великолепные условия для спортсменов.

Об этом в субботу сказал Trend посол Республики Молдова в нашей стране Александр Есауленко, который посетил Национальную арену гимнастики в рамках проходящего в Баку Кубка мира по художественной гимнастике.

"Хочу поблагодарить организаторов за прекрасное проведение Кубка мира. Для спортсменов созданы великолепные условия. К сожалению, у нас в Молдове нет таких условий, но, естественно, мы стремимся к тому, чтобы развивать спорт, в том числе и гимнастику. Баку служит великолепным примером, здесь фантастическая Арена гимнастки, построенная по самым современным мировым стандартам. И это не единственный спортивный объект, видно то, сколько внимания развитию спорта уделяет руководство страны и это достойно самой высокой похвалы", - сказал он.

Посол подчеркнул, что является поклонником дзюдо, но после посещения соревнований Кубка мира по художественной гимнастике этот вид спорта также привлек его внимание.

"Благодаря Кубку мира, который я посетил, наверное, стану и поклонником гимнастики, это красивый, элегантный вид спорта", - заключил он.

Отметим, что соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 апреля. В соревнованиях принимают участие 135 граций из 40 стран мира, которые выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Алина Гезалова, в программе в групповых упражнениях - команда, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Гимнастки борются за награды в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. По традиции Кубок AGF Trophy будет вручен спортсменке и групповой команде, набравшим самый высокий балл за выступление.