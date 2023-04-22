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Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

Общество Материалы 22 апреля 2023 16:36 (UTC +04:00)
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 204 человека, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 128, вторую - 44, три и более - 22, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 10 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 959 166. Первую дозу вакцины получили 5 409 881, вторую - 4 880 560, три и более - 3 402 619, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 106 человек.

Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане
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