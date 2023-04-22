БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 204 человека, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 128, вторую - 44, три и более - 22, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 10 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 959 166. Первую дозу вакцины получили 5 409 881, вторую - 4 880 560, три и более - 3 402 619, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 106 человек.