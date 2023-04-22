В Баку состоялась церемония награждения победителей Кубка мира FIG по художественной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу, 22 апреля, в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров Кубка мира FIG по художественной гимнастике в многоборье индивидуальных и групповых упражнений, сообщает Trend.

В индивидуальном многоборье золотую медаль завоевала Стиляна Николова (Болгария), "серебро" у Софии Раффаэли (Италия), бронзовой награды удостоена Ева Брезалиева (Болгария).

Награды вручили вице-президент Технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG) Мария Петрова, член Технического комитета по художественной гимнастике FIG, спортивный директор Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Наталья Буланова, тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике, член Технического комитета по художественной гимнастике Европейской гимнастики Евгения Виляева.

В многоборье команд в групповых упражнениях первое место заняла сборная Китая, на втором месте – команда Израиля, на третьей позиции – команда Азербайджана.

Награды победителям и призерам вручили генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Нурлана Мамедзаде, заведующая кафедрой Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта Гюрка Ганчева, председатель Совета ветеранов Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Эльшад Нариманов.

Отметим, что соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 апреля. В соревнованиях принимают участие 135 граций из 40 стран мира, которые выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Алина Гезалова, в программе в групповых упражнениях - команда, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Гимнастки борются за награды в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. По традиции Кубок AGF Trophy будет вручен спортсменке и групповой команде, набравшим самый высокий балл за выступление.