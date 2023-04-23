Команда Израиля в групповых упражнениях заняла первое место на Кубке мира в Баку в программе с пятью обручами

БАКУ /Trend/ - Команда Израиля в групповых упражнениях с результатом 34.950 балла заняла первое место на Кубке мира FIG по художественной гимнастике в Баку в программе с пятью обручами, сообщает в воскресенье Trend.

На втором месте команда Китая (34.650 балла), третью позицию заняла команда Украины (33.350 балла).

Команда Азербайджана в групповых упражнениях с результатом 32.950 балла заняла в финале четвертую позицию. В состав команды вошли - Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Отметим, что соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 апреля. В соревнованиях принимают участие 135 граций из 40 стран мира.