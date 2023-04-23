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Кубок мира в Баку: "золото" в упражнениях с булавами завоевала грация из Болгарии

Общество Материалы 23 апреля 2023 15:53 (UTC +04:00)
Кубок мира в Баку: "золото" в упражнениях с булавами завоевала грация из Болгарии

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - На Кубке мира FIG по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с булавами "золото" завоевала Стиляна Николова из Болгарии, сообщает в воскресенье Trend. Ее результат в данной программе составил 34.150 балла.

Серебряная медаль у представительницы Украины Виктории Оноприенко, ее выступление судьи оценили на 32.650 балла , "бронзу" с результатом 32.550 балла завоевала Дарья Варфоломеев из Германии.

Азербайджанская грация Зохра Агамирова заняла в финале седьмую позицию (30.950 балла).

Отметим, что соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 апреля. В соревнованиях принимают участие 135 граций из 40 стран мира.

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