Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала "бронзу" на Кубке мира в Баку в программе c тремя лентами и двумя мячами

БАКУ /Trend/ - Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала "бронзу" на Кубке мира FIG по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с тремя лентами и двумя мячами, сообщает в воскресенье Trend. Результат команды составил 32.300 бала.

В состав команды вошли - Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

"Золото" с результатом 33.100 балла завоевала команда Израиля, "серебро" у команды Китая, которой судьи поставили 32.450 балла.

Отметим, что соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 апреля. В соревнованиях принимают участие 135 граций из 40 стран мира.