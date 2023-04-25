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В Азербайджане с военнообязанными проведены практические занятия по огневой подготовке (ВИДЕО)

Общество Материалы 25 апреля 2023 15:21 (UTC +04:00)
В Азербайджане с военнообязанными проведены практические занятия по огневой подготовке (ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с утвержденным министром обороны планом подготовки на 2023 год, в Н-ской воинской части продолжаются учебно-тренировочные сборы с группой военнообязанных запаса, проводимые в целях совершенствования их боевых навыков, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

На сборах, проводимых в целях повышения уровня боевой подготовки, знаний и умений военнообязанных, выполняются различные задачи.

В ходе сбора военнообязанные осваивают тактико-технические характеристики вооружения, правила их сборки-разборки и применения.

Военнообязанные успешно выполнили на тренировочной площадке задачи по приведению оружия в боевую готовность, занятию огневой позиции, обнаружению и уничтожению целей условного противника.

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